Про це стало відомо з рішення Малинівського райсуду, яке оприлюднили 3 лютого. Сам злочин трапився ще 27 вересня.

Раніше У Львові покарали охоронницю школи, яка пустила педофіла у приміщення

Дівчинка поверталася зі школи

Слідчі встановили, що зловмисник підійшов до школярки, коли вона поверталася додому після занять. Після цього він вчинив моторошне правопорушення.

Приспустивши труси та відчинивши застібку штанів, оголивши свій статевий орган, та тримаючи його у правій руці, почав демонструвати його малолітній. Після чого закликав останню зайнятись з ним оральним сексом,

– мовиться у матеріалах справи.

Після цього інциденту налякана дівчина побігла додому. Там вона розповіла про все своїй матері, яка звернулася до поліції.

Його одразу відпустили

Уродженця міста Новоград-Волинський Житомирщини судили за статтею про розбещення неповнолітніх. Підозрюваний повністю визнав свою провину, а також його визнав винним суддя.

Чоловікові присудили 4 роки обмеження волі, але з випробувальним строком на 2 роки. Також йому замінили запобіжний захід і до набуття вироком чинності, зловмисник не буде сидіти в СІЗО.

Схожа подія раніше

27 грудня повідомили, що у Львові затримали підозрюваного у розбещенні дітей. Чоловік переодягнувся у жіночий одяг і зайшов до школи. Там зловмисник проник до дівчачого туалету й шукав жертву.

Коли школярки заходили до вбиральні, підозрюваний починав діяти. Він просив їх роздягнутися та позувати на камеру телефону. Тепер чоловіка чекає вкрай суворе покарання