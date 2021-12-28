За словами виконувачки обов'язків керівника управління освіти Львова Лесі Васюти, після історії зі збоченцем у всіх навчальних закладах міста перевірили роботу охоронців. У тих школах, де немає камер та сигналізації, їх встановлять.

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Всі заклади середньої загальної освіти мають охорону у денний час.

Більшість охоронців – пенсіонери

Посадовиця наголосила, що у 107 школах зі 127 є камери, сигналізацію у нічний час, а також охорону вдень.

У 3 школах є камери відеоспостереження та нічні сторожі.

Ще 3 заклади освіти обладнані камерами та тривожною кнопкою. Крім того, сторожі тут працюють по 24 години на добу



Більшість охоронців, які працюють у школах Львова, не є професіоналами. Це – жінки, чоловіки пенсійного віку. Заробітна плата у них мінімальна. Якщо працюють на півтора ставки, то трохи більше. Але у майбутньому розглядатимемо питання про введення професійних охоронців у всіх навчальних закладах,

– зазначила Васюта.

Згідно з обов'язками охоронців, вони мають не пускати всередину нікого з дорослих без перевірки. Потрапити до школ не можуть навіть батьки. Відвідувачів мають зупиняти та запитувати, до кого вони йдуть. Як само сталося, що до закладу №43 увійшов педофіл, невідомо. Жінка-охоронниця каже, що прийняла його за одну з учениць.

Приїхав у Львів після того, як відпустив київський суд

За даними спільноти "Київ оперативний", чоловік, якого затримали за розбещення 8-річної дівчинки у Львові, мав сидіти у Лук'янівському СІЗО. У жовтні 2021 цього зловмисника, який раніше сидів за сексуальні злочини проти дітей, затримали за напад на школярку у Києві. Втім, судді педофіла фактично відпустили, призначивши за його свободу 181 тисячу гривень застави. Так чоловік опинився на волі, а згодом – поїхав у Львів для скоєння аналогічного злочину.