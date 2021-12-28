По словам исполняющей обязанности руководителя управления образования Львова Олеси Васюты, после истории с извращенцем во всех учебных заведениях города проверили работу охранников. В тех школах, где нет камер и сигнализации, их установят.

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Во всех учреждениях среднего общего образования есть охрана в дневное время.

Большинство охранников – пенсионеры

Чиновница отметила, что в 107 школах из 127 есть камеры, сигнализация в ночное время, а также охрана днем.

В 3 школах есть камеры видеонаблюдения и ночные сторожи.

Еще 3 учреждения образования оборудованы камерами и тревожной кнопкой. Кроме того, стражи здесь работают по 24 часа в сутки

Большинство охранников, которые работают в школах Львова, не являются профессионалами. Это – женщины, мужчины пенсионного возраста. Заработная плата у них минимальная. Если работают на полторы ставки, то чуть больше. Но в будущем будем рассматривать вопрос о введении профессиональных охранников во всех учебных заведениях,

– отметила Васюта.

Согласно обязанностям охранников, они должны не пускать внутрь никого из взрослых без проверки. Попасть в школы не могут даже родители. Посетителей должны останавливать и спрашивать, к кому они идут. Как же случилось, что в заведение №43 вошел педофил, неизвестно. Женщина-охранник говорит, что приняла его за одну из учениц.

Приехал во Львов после того, как отпустил киевский суд

По данным сообщества "Киев оперативный", мужчина, которого задержали за развращение 8-летней девочки во Львове, должен был сидеть в СИЗО. В октябре 2021 этого злоумышленника, который ранее сидел за сексуальные преступления против детей, задержали за нападение на школьницу в Киеве. Впрочем, судьи педофила фактически отпустили, назначив за его свободу 181 тысячу гривен залога. Так мужчина оказался на свободе, а впоследствии уехал во Львов для совершения аналогичного преступления.