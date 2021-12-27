Когда школьницы заходили в уборную, подозреваемый просил их раздеться и позировать на камеру телефона. Мужчину задержали.

Заметьте Пока женщина была на работе: в Киеве 44-летний мужчина развращал малолетнюю падчерицу

Ему инкриминируют совершение двух аналогичных уголовных правонарушений.

Детали

Осенью 2021 года в киевскую полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении школьницы. Это произошло на территории одной из столичных школ.

В Киеве негодяя разоблачили и задержали. Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Подозреваемого взяли под стражу. Впоследствии меру пресечения изменили на домашний арест по месту жительства в Харьковской области. В то же время туда мужчина не доехал.

Злоумышленник начал скрываться от правоохранительных органов, а несколько дней назад "ловкач" повторно совершил неправомерные действия в отношении малолетних уже в городе Львове,

– говорится в сообщении.

Во Львове задержали подозреваемого в развращении детей: смотрите видео

Мужчине грозит до 8 лет за решеткой

Если вину мужчины докажут, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранителям об инциденте сообщила мама школьницы. Она рассказала, что неизвестный мужчина зашел в женский туалет, когда там находилась девочка. Он приказывал ей раздеться.

Мужчина был одет в красную женскую куртку и красную шапку.

Сообщение Департамента уголовного розыска:

В сентябре текущего года в полицию города поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь на территории одной из школ столицы, совершил в отношении малолетней ученицы развратные действия.

Оперативники ГУНП в городе Киеве провели комплекс мероприятий, в ходе которых выявили и задержали негодяя. После задержания следователи сразу сообщили поганцу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины. Кроме того, злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Впоследствии, Фемидой была изменена мера пресечения уличенному негодяю на более мягкую – домашний арест по месту жительства в Харьковской области, но туда он не доехал. В дальнейшем, воспользовавшись возможностью, злоумышленник начал скрываться от правоохранительных органов, а несколько дней назад "ловкач" повторно совершил неправомерные действия в отношении малолетних уже в городе Львове.

Для разоблачения и задержания негодяя сотрудники криминальной полиции ГУНП в Львовской области провели многоступенчатую оперативную комбинацию.

На этот раз фигурант подошел к процессу совершения преступления с "творческим замыслом". Переодевшись в женскую одежду, он заходил в женский туалет школы, где и подыскивал свою будущую жертву. Когда малолетняя заходила в уборную, мужчина просил полностью снять с себя одежду, а потом позировать на камеру телефона.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, он обоснованно подозревается в совершении двух аналогичных уголовных правонарушений. Досудебное расследование продолжается.