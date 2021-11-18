Тогда, когда женщина сообщила о преступлении в полицию, злоумышленник скрылся. Однако правоохранителям удалось задержать его. Об инциденте рассказали 17 ноября.

Обратите внимание Мужчина на Житомирщине изнасиловал 10-летнюю девочку: педофила приговорили к 11 годам тюрьмы

Воспользовался отсутствием женщины

В киевскую полицию обратилась киевлянка с сообщением о том, что сожитель развращал ее малолетнюю дочь. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего на место выехали следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции.

Правоохранители установили, что злоумышленник совершал действия сексуального характера в отношении девочки. Когда женщина вечером вернулась домой, то дочь ей обо всем рассказала. Злоумышленник сразу надумал бежать.

Мужчина длительное время скрывался от органов досудебного расследования, пока его не разыскали ювенальные полицейские. Следователи установили, что злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности, но за хранение наркотиков.

Полицейские открыли еще одно уголовное производство за развращение малолетнего лица. Сейчас мужчине объявили о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования он будет находиться под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Похожий случай под Днепром