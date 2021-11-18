Тоді, коли жінка повідомила про злочин у поліцію, зловмисник втік. Проте правоохоронцям вдалося затримати його. Про інцидент розповіли 17 листопада.

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Скористався відсутністю жінки

До київської поліції звернулась киянка з повідомленням про те, що співмешканець розбещував її малолітню доньку. Щоб з'ясувати всі обставини події на місце виїхали слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник вчиняв дії сексуального характеру щодо дівчинки. Коли жінка ввечері повернулась додому, то дочка їй про все розповіла. Зловмисник одразу надумав втікати.

Чоловік тривалий час переховувався від органів досудового розслідування, допоки його не розшукали ювенальні поліцейські. Слідчі встановили, що зловмисника вже притягували до кримінальної відповідальності, але за зберігання наркотиків.

Поліцейські відкрили ще одне кримінальне провадження за розбещення малолітньої особи. Наразі чоловікові оголосили про підозру у вчиненні злочину. На час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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