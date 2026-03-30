Миллионные взятки: на Харьковщине СБУ задержала главу известной политсилы за незаконные схемы

Масштабную взяточническую схему недавно разоблачили в Харьковской области. Ее организовали руководитель филиала крупного государственного предприятия и глава местной ячейки одной из известных политических партий.

Об этом проинформировали в СБУ, сотрудники которой действовали совместно с Офисом Генпрокурора.

Что известно о схеме?

Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что задержанным фигурантом дела является Сергей Пономаренко, руководитель региональной ячейки "Батькивщины".

По данным следствия, политик действовал совместно с главой межрегионального офиса ГП "Леса Украины", а также его подчиненным и посредником.

Участники сделок брали взятки с бизнесменов, которые выигрывали биржевые торги на закупку промышленного сырья из гослесхоза. За это фигуранты продавали предпринимателям элитные сорта лесосырья вместо указанных в условиях торгов пиломатериалов.

В Харьковской области разоблачили противоправную схему

Сейчас есть документальные подтверждения того, что злоумышленники требовали у предпринимателя 1,3 миллиона гривен за отгрузку ему почти 200 кубических метров ценных пород деревьев.

Чтобы прикрыть свою схему, участники подделывали отчеты, внося туда недостоверную информацию. Представители СБУ задержали злоумышленников "на горячем" после передачи последней части взятки.

В процессе обысков у фигурантов нашли мобильные телефоны и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 5 статьи 191 – присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением;

часть 3 статьи 368 – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Злоумышленники находятся под стражей, они могут сесть в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества.

