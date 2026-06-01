Серия взрывов прогремела в Харькове: БпЛА врезался возле дома, возник пожар

Ударные дроны врага атаковали Харьков ночью 1 июня. После ряда взрывов есть последствия по меньшей мере в двух районах города.

Об этом информируют ОВА и Игорь Терехов. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Харькова 1 июня и его последствиях?

В Харькове воздушная тревога продолжается с 21:13 прошлых суток, 31 мая. Ночью 1 июня несколько волн БпЛА россиян полетели на город. Прогремела серия взрывов.

Из сообщений областной военной администрации и городского головы Игоря Терехова стало известно, что враг ударил БпЛА по Основянскому району. Сначала писали, что дрон попал в 5-этажный дом, и позже уточнили, что, к счастью, только рядом.

Однако там вспыхнул пожар. Попадание произошло по гаражному кооперативу, загорелись гаражи и автомобили. Есть предварительная информация о пострадавших, известно о по меньшей мере 34-летней женщине.

Также было около 10 ударов по окрестностям Слободского района.

Добавим, что этой ночью российская армия также массированно в несколько волн атаковала дронами Одессу и область. Один из них попал в жилую многоэтажку и вызвал пожар.