Спасатели в Харькове пытаются потушить масштабный пожар

В Харькове на улице Георгиевской, 27 продолжается пожар. Спасатели пытаются потушить огонь

Пожар возник утром 10 февраля. По предварительной информации загорелся двухэтажный дом, в котором размещены офисы.

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Пока нет деталей инцидента. В ГСЧС Харьковской области обещают позже рассказать подробности.

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