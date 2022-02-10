Спасатели в Харькове пытаются потушить масштабный пожар
10 февраля 2022 , 10:55Читати новину українською
Источник:"ХС.Харьков"
В Харькове на улице Георгиевской, 27 продолжается пожар. Спасатели пытаются потушить огонь
Пожар возник утром 10 февраля. По предварительной информации загорелся двухэтажный дом, в котором размещены офисы.
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Пока нет деталей инцидента. В ГСЧС Харьковской области обещают позже рассказать подробности.
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