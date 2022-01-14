В течение нескольких месяцев суд допрашивал потерпевших и завершил процедуру 13 января. Начали допрашивать свидетелей происшествия.

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Подробности жуткого пожара

Жители пансионата "Золотое время" в Харькове вспомнили день, когда здание пылало. По словам пенсионера Виктора Старовира, горела крыша, а кое-кого из людей нужно было выносить.



По делу о пожаре в пансионате в Харькове допросили потерпевших / Фото "Суспільне"

Мужчина отметил, что его нужно было вынести из подвала на второй этаж, затем на первый и на улицу. Игорь Мирончук, которого обвиняют в инциденте, назвался администратором заведения и заявил, что это он спас пенсионера.

Справка. Ранее потерпевшая Марьяна Панина, потерявшая отца во время пожара, отметила, что не видела в заведении ни огнетушителя, ни обогревателей.

Пенсионер Андрей Парфенов жил в пансионате пол года. Его комната была на втором этаже.

В день пожара он почувствовал запах горелого, но на дверях были задвижки. Внутри находилось 6 человек, которые включили масляный обогреватель.

Допрос свидетелей

После завершения допроса пострадавших, суд допросил свидетеля. Санитарка пансионата Елена Халамандра опознала троих из четырех обвиняемых.



Причиной трагедии в Харькове называют нарушение правил пожарной безопасности / Фото ГСЧС

Женщина заявила, что никаких распоряжений от руководства "Золотого времени" не получала. Обо всех событиях она сообщала Игорю Мирончуку, которого считала администратором.

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Допрос других свидетелей назначили на 24 февраля. До этого момента четверо обвиняемых будут находиться под стражей.

Пожар в пансионате "Золотое время": что известно

В доме престарелых в Харькове 21 января 2021 года произошел масштабный пожар.

В результате трагедии погибли 15 человек, еще 11 – пострадали.

Полиция Харькова подозревает в причастности к пожару 4 человек – владельца дома Славика Акопяна, арендатора и его жену Ольгу и Вячеслава Кравченко, а также администратора заведения Игоря Мирончука.

По факту нарушения требований пожарной безопасности, обвиняемым грозит до 8 лет за решеткой.

В Харьковской ОГА сообщили, что по адресу пожара не зарегистрировано ни частного, ни государственного, ни муниципального учреждения.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электрообогревателями.

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