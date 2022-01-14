Упродовж кількох місяців суд допитував потерпілих і завершив процедуру 13 січня. Почали допитувати свідків події.

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Подробиці моторошної пожежі

Жителі пансіонату "Золотий час" у Харкові пригадали день, коли будівля палала. За словами пенсіонера Віктора Старовіра, горів дах, а декого з людей потрібно було виносити.



У справі про пожежу в пансіонаті у Харкові допитали потерпілих / Фото "Суспільне"

Чоловік зазначив, що його потрібно було винести з підвалу на другий поверх, потім – на перший і на вулицю. Ігор Мірончук, якого обвинувачують в інциденті, назвався адміністратором закладу й заявив, що це він врятував пенсіонера.

Довідка. Раніше потерпіла Мар'яна Паніна, яка втратила батька під час пожежі, зазначила, що не бачила в закладі ні вогнегасника, ні обігрівачів.

Пенсіонер Андрій Парфьонов жив у пансіонаті пів року. Його кімната була на другому поверсі.

У день пожежі він відчув запах горілого, але на дверях були засувки. Всередині перебувало 6 людей, які увімкнули масляний обігрівач.

Допит свідків

Після завершення допиту постраждалих, суд допитав свідка. Санітарка пансіонату Олена Халамандра впізнала трьох із чотирьох обвинувачених.



Причиною трагедії в Харкові називають порушення правил пожежної безпеки / Фото ДСНС

Жінка заявила, що жодних розпоряджень від керівництва "Золотого часу" не отримувала. Про усі події вона повідомляла Ігоря Мірончука, якого вважала адміністратором.

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Допит інших свідків призначили на 24 лютого. До цього моменту четверо обвинувачених перебуватимуть під вартою.

Пожежа в пансіонаті "Золотий час": що відомо

У будинку для літніх людей у Харкові 21 січня 2021 року сталася масштабна пожежа.

Внаслідок трагедії загинули 15 людей, ще 11 – постраждали.

Поліція Харкова підозрює у причетності до пожежі 4 людей – власника будинку Славіка Акопяна, орендаря і його дружину Ольгу та В'ячеслава Кравченків, а також адміністратора закладу Ігоря Мірончука.

За фактом порушення вимог пожежної безпеки, обвинуваченим загрожує до 8 років за ґратами.

У Харківській ОДА повідомили, що за адресою пожежі не зареєстровано ні приватного, ні державного, ні комунального закладу.

За попередньою версією, причиною загоряння могло стати необережне поводження з електрообігрівачами.

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