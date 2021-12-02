Убийство 6-летней Мирославы Третяк: вынесли приговор 13-летнему подростку
Источник:Прокуратура Харьковщины
Харьковский суд 2 декабря принял окончательное решение по делу о жестоком убийстве 6-летней Мирославы Третяк. Подростка, который являлся главным подозреваемым, признали виновным.
Он получил максимальное наказание, которое было возможно. Однако оно все же не очень жесткое, поскольку подсудимому всего 13 лет.
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Как именно его накажут
Парня направят в специальное учебно-воспитательное заведение для подростков. Он там пробудет не менее 3 лет.
Такое наказание называется "максимально возможной принудительной мерой воспитательного характера". Обычно это звучит при рассмотрении жесточайших преступлений, совершаемых малолетними преступниками.Обратите внимание! Согласно законодательству Украины относительно возраста уголовной ответственности, дети до 14 лет считаются малолетними. Поэтому они не подлежат привлечению к уголовной ответственности.
Убийца Мирославы Третяк в суде / Фото Прокуратуры Харьковщины
Коротко об этом ужасном убийстве
- 28 июля сообщили, что в Старом Салтове Харьковской области исчезла 6-летняя девочка - Мирослава Третяк. На следующий день ее нашли убитой в заброшенном здании пилорамы.
- Впоследствии задержали главного подозреваемого – 13-летнего соседа и друга девочки. Подросток спустя несколько дней признался в совершении этого преступления. Во время допросов он объяснил, что "она всех во дворе достала".
- 18 октября родные убитой подали иски против семьи подозреваемого, а также государственных органов.
- Они требуют 100 миллионов гривен моральной компенсации, потому что считают, что к жуткому преступлению привело и бездействие властей.