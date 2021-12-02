Вбивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині: визнали винним 13-річного підлітка
2 грудня 2021 , 17:11Читать новость на русском
Джерело:Прокуратура Харківщини
Харківський суд 2 грудня ухвалив остаточне рішення у справі про жорстоке вбивство 6-ррічної Мирослави Третяк. Підлітка, який був головним підозрюваним, визнали винним.
Він отримав максимальне покарання, яке було можливе. Проте воно все ж не надто жорстке, оскільки підсудному лише 13 років.
До теми Хочу, щоб його ув'язнили довічно, – мама вбитої Мирослави Третяк про завершення слідства
Як саме його покарають
Хлопця направлять у спеціальний навчально-виховний заклад для підлітків. Він там пробуде щонайменше 3 роки.
Вбивця Мирослави Третяк у суді / Фото Прокуратури Харківщини
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