Вбивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині: визнали винним 13-річного підлітка

Харківський суд 2 грудня ухвалив остаточне рішення у справі про жорстоке вбивство 6-ррічної Мирослави Третяк. Підлітка, який був головним підозрюваним, визнали винним.

Він отримав максимальне покарання, яке було можливе. Проте воно все ж не надто жорстке, оскільки підсудному лише 13 років.

До теми Хочу, щоб його ув'язнили довічно, – мама вбитої Мирослави Третяк про завершення слідства

Як саме його покарають

Хлопця направлять у спеціальний навчально-виховний заклад для підлітків. Він там пробуде щонайменше 3 роки.



Вбивця Мирослави Третяк у суді / Фото Прокуратури Харківщини

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