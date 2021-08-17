На записі чути, як хлопець розповідає про чоловіка, який попросив привезли загиблу до занедбаної пекарні. 6-річну Мирославу Третяк вбили 18 липня.
До теми Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: все, що відомо про страшну трагедію на Харківщині
Пообіцяв розібратися
Богдан розповів, що цей чоловік йому не погрожував. Він просто сказав, що допоможе поквитатися з дівчинкою, яка його "діставала". Також підліток розповів, що саме чоловік запропонував вбити Мирославу. На питання, чи їх трьох хтось бачив, відповів – ні. Адже невідомий вже чекав біля занедбаної пекарні.
Родичі хлопчика розповіли про двох чоловіків, які, на їхній погляд, могли намовити Богдана. Обидва вони якраз вийшли з в'язниці.
Обоє домагалися
Перший чоловік, якого згадують родичі, був засуджений за зґвалтування малолітньої родички. Другий натомість – інколи залицявся до 15-річної сестри Богдана. Поліцейські допитали їх, але офіційно обвинуваченим у цій справі залишили Богдана.
Мама 6-річної Мирослави була присутня в ефірі. Вона сказала, що судмедексперти неофіційно розповіли рідним, що дівчинку зґвалтували. Результати експертизи офіційно повідомлять упродовж місяця.
Що відомо про вбивство Мирослави Третяк
- Дитина зникла у селі Старий Салтів 28 липня. Вона пішла гуляти і не повернулась додому.
- Мирославу шукали волонтери і правоохоронці.
- Тіло дитини знайшли у покинутій будівлі з ознаками насильницької смерті наступного дня.
- Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Мирослави – 13-річного Богдана. Він є сусідом дівчинки.
- Суд обрав йому запобіжний захід: місяць у приймальнику-розподільнику для дітей.
- Він уже зізнався у скоєному. Раніше хлопчик теж проявляв жорстокість. У 4 класі він вбив 3 цуценят.
- Пізніше повідомили, що Богдан був п'яний. Проте цю інформацію згодом спростували.