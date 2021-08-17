На записі чути, як хлопець розповідає про чоловіка, який попросив привезли загиблу до занедбаної пекарні. 6-річну Мирославу Третяк вбили 18 липня.

До теми Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: все, що відомо про страшну трагедію на Харківщині

Пообіцяв розібратися

Богдан розповів, що цей чоловік йому не погрожував. Він просто сказав, що допоможе поквитатися з дівчинкою, яка його "діставала". Також підліток розповів, що саме чоловік запропонував вбити Мирославу. На питання, чи їх трьох хтось бачив, відповів – ні. Адже невідомий вже чекав біля занедбаної пекарні.

Родичі хлопчика розповіли про двох чоловіків, які, на їхній погляд, могли намовити Богдана. Обидва вони якраз вийшли з в'язниці.

Обоє домагалися

Перший чоловік, якого згадують родичі, був засуджений за зґвалтування малолітньої родички. Другий натомість – інколи залицявся до 15-річної сестри Богдана. Поліцейські допитали їх, але офіційно обвинуваченим у цій справі залишили Богдана.

Мама 6-річної Мирослави була присутня в ефірі. Вона сказала, що судмедексперти неофіційно розповіли рідним, що дівчинку зґвалтували. Результати експертизи офіційно повідомлять упродовж місяця.

Що відомо про вбивство Мирослави Третяк