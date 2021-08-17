На записи слышно, как парень рассказывает о мужчине, который попросил привезли погибшую в заброшенную пекарню. 6-летнюю Мирославу Третьяк убили 18 июля.

К теме Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: все, что известно о страшной трагедии на Харьковщине

Пообещал разобраться

Богдан рассказал, что этот мужчина ему не угрожал. Он просто сказал, что поможет поквитаться с девочкой, которая его "доставала". Также подросток рассказал, что именно мужчина предложил убить Мирославу. На вопрос, их троих кто-то видел, ответил – нет. Ведь неизвестный уже ждал возле заброшенной пекарни.

Родственники мальчика рассказали о двух мужчинах, которые, на их взгляд, могли подговорить Богдана. Оба они как раз вышли из тюрьмы.

Оба добивались

Первый мужчина, которого вспоминают родственники, был осужден за изнасилование малолетней родственницы. Второй вместо этого-иногда ухаживал за 15-летней сестрой Богдана. Полицейские допросили их, но официально обвиняемым по этому делу оставили Богдана.

Мама 6-летней Мирославы присутствовала в эфире. Она сказала, что судмедэксперты неофициально рассказали родным, что девочку изнасиловали. Результаты экспертизы официально сообщат в течение месяца.

Что известно об убийстве Мирославы Третьяк