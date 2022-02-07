В торговом центре Харькова на большом экране показали страницу с порносайта

Очевидцы заметили пикантное событие в харьковском торговом центре. Неизвестные вывели изображение с порносайта на большой экран.

Об инциденте сообщил местный телеграм-канал 6 февраля. Известно, что это произошло в торгово-развлекательном центре Nikolsky.

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Порно в торговом центре

По информации очевидца, неизвестные взломали безопасность в информационных дисплеях заведения.



Хулиганы вывели на экран торгового центра порносайт / Фото из телеграма "Харьков.Главное.Политика"

На экранах показали страницу с PornHub. Хулиганов пока не нашли.

Сбывали видео с детьми

Представители торгового центра пока не прокомментировали инцидент. Редакция 24 канала готова осветить их комментарий.

Другой случай произошел на Киевщине. Правоохранители разоблачили двух женщин из Николаевской области, которые сбывали запрещенный контент.

30-летняя мать распространяла за деньги видео с собственными детьми. В этом ей помогала 17-летняя сообщница. За содеянное им грозит до 15 лет за решеткой.



Мать распространяла в сети порно с собственными дочерьми / Фото Киевской прокуратуры

Женщин разоблачили иностранные правоохранители, которые обнаружили видео с 2 малолетними девушками из Украины. К противоправным действиям мать вынуждала дочерей в возрасте 9 и 11 лет.