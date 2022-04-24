Трагическая Пасха: два человека погибли, 11 ранены в результате обстрелов Харьковщины

Русские в пасхальную ночь атаковали районы Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова. Захватчики ранили троих украинцев.

Об этом рассказал 24 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что днем россияне обстреливали Золочевский и Чугуевский районы.

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"По предварительным данным, 11 раненых, среди них 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1. Два человека погибли в Харькове и Чугуеве", – написал Синегубов.

Не пренебрегать воздушной тревогой

По словам главы ОВА, правоохранители усиленно патрулируют Харьковщину. Синегубов поблагодарил всех, кто воздержался от посещения храмов на Пасху, и священников, которые поняли опасность и не проводили богослужения во время комендантского часа.

Он добавил, что нельзя пренебрегать сигналами оповещения воздушной тревоги. Кроме этого, Синегубов призвал без необходимости не выходить на улицу.

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