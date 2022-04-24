Трагічний Великдень: двоє людей загинули, 11 поранені внаслідок обстрілів Харківщини

Росіяни у великодню ніч атакували райони Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Загарбники поранили трьох українців.

Про це розповів 24 квітня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що вдень росіяни обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони.

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"За попередніми даними, 11 поранених, серед них 11-річна дитина: Чугуїв – 6, Малинівка – 5, Золочів – 1. Дві людини загинули у Харкові та Чугуєві", – написав Синєгубов.

Не нехтувати повітряною тривогою

За словами очільника ОВА, правоохоронці посилено патрулюють Харківщину. Синєгубов подякував усім, хто утримався від відвідування храмів на Великдень, та священникам, які зрозуміли небезпеку та не проводили богослужіння під час комендантської години.

Він додав, що не можна нехтувати сигналами оповіщення повітряної тривоги. Крім цього, Синєгубов закликав без нагальної потреби не виходити на вулицю.

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