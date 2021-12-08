Убийство 2-летнего малыша в Харькове: горе-мать раскрыла свои мотивы

В Харькове 8 декабря женщина убила своего 2-летнего малыша и выбросилась из окна. Однако она выжила и рассказала, что сделала это из-за состояния здоровья.

Об этом сообщил журналистам спикер прокуратуры Харьковщины. Также об этой семье рассказали в детском саду, куда ходил малыш.

Это событие Убило сына и выпрыгнула в окно: харьковчанка совершила жуткое преступление

Долго ждала ребенка

Во время общения со следователями подозреваемая сказала, что накануне узнала страшный диагноз. По данным телеграма "Труха", женщина считала, что только она сможет позаботиться о ребенке.

Newsroom сообщил, что в детском саду, куда водили малыша, до сих пор не верят в произошедшее. Якобы ждала ребенка 10 лет.

Для нас это ужас. Семья очень хорошая. Не могла этого сделать,

– сказала заведующая садиком.

Также она опровергла информацию о том, что женщина воспитывала сына сама. Ведь отец иногда приходил его забирать.

Что было известно раньше

36-летняя женщина выбросилась из окна 4 этажа. Она под утро позвонила в полицию, когда лежала под домом. Пострадавшую немедленно госпитализировали, а в доме обнаружили убитого мальчика. Рядом было орудие убийства – пояс халата.

Правоохранители установили, что в момент инцидента в квартире находился еще дедушка. Однако 66-летний мужчина сказал, что ничего подозрительного не слышал.