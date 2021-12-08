Ее малышу на момент гибели было только 2 года. Женщина позвонила на 102 примерно в 4 ночи. Однако неизвестно, сколько времени она лежала травмированная под домом.

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Соседи считали примерными родителями

Vgorode пишет, что в квартире действительно обнаружили убитым маленького мальчика. Рядом лежало предполагаемое орудие убийства – пояс от халата.

Этой женщине 36 лет и она жительницей Харькова. Она не судима, в декрете и якобы имела семейные проблемы. Также известно, что сына она воспитывала сама, а жила со своим отцом.

Окно, где она выпрыгнула / Фото Прокура Харьковщины

Но Суспільне это отрицает, мол, отец все-таки жил с семьей. Это подтверждают, в частности, комментарии жителей дома, где это случилось.

Примерные родители, примерная пара. Она родила поздно, ребенок был желанный, он бился над ней, как птичка. Это немыслимо,

– сказала соседка.

Сейчас женщина находится в реанимационном отделении больницы. Прокуроры ждут, пока врачи дадут согласие на допрос.

Квартира, где это случилось / Фото Прокура Харьковщины

Как ее могут наказать

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если вину женщины смогут доказать в суде, она отправится в тюрьму на срок до 15 лет.

Другое убийство ребенка

16 ноября сообщили об ужасном происшествии на Днепропетровщине. Там вызвали скорую к 4-летней девочке, которая уже умерла. По приезду медики установили, что причиной гибели было сильное избиение.

Ребенок лежал в постели, а тело было покрыто гематомами. Впоследствии оказалось, что ее отец отрицает свою вину. Однако его все же задержали для установления обстоятельств.