Ее малышу на момент гибели было только 2 года. Женщина позвонила на 102 примерно в 4 ночи. Однако неизвестно, сколько времени она лежала травмированная под домом.
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Соседи считали примерными родителями
Vgorode пишет, что в квартире действительно обнаружили убитым маленького мальчика. Рядом лежало предполагаемое орудие убийства – пояс от халата.
Этой женщине 36 лет и она жительницей Харькова. Она не судима, в декрете и якобы имела семейные проблемы. Также известно, что сына она воспитывала сама, а жила со своим отцом.
Окно, где она выпрыгнула / Фото Прокура Харьковщины
Но Суспільне это отрицает, мол, отец все-таки жил с семьей. Это подтверждают, в частности, комментарии жителей дома, где это случилось.
Примерные родители, примерная пара. Она родила поздно, ребенок был желанный, он бился над ней, как птичка. Это немыслимо,
– сказала соседка.
Сейчас женщина находится в реанимационном отделении больницы. Прокуроры ждут, пока врачи дадут согласие на допрос.
Квартира, где это случилось / Фото Прокура Харьковщины
Как ее могут наказать
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если вину женщины смогут доказать в суде, она отправится в тюрьму на срок до 15 лет.
Другое убийство ребенка
16 ноября сообщили об ужасном происшествии на Днепропетровщине. Там вызвали скорую к 4-летней девочке, которая уже умерла. По приезду медики установили, что причиной гибели было сильное избиение.
Ребенок лежал в постели, а тело было покрыто гематомами. Впоследствии оказалось, что ее отец отрицает свою вину. Однако его все же задержали для установления обстоятельств.