Погибшая более 10 дней не выходила на связь и якобы покинула маленького сына. Однако в ходе расследования выяснилось, что она стала жертвой жуткого убийства.

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Приехала в гости и попрощалась с жизнью

Молодая женщина 23 ноября вместе с 2-летним ребенком приехала в Киев и остановилась в гостях у знакомых за пределами города.

Впоследствии именно там правоохранители провели санкционированный обыск. В квартире 25-летнего мужчины нашли документы убитой, части тела и амфетамин.

Подозреваемый пытался скрыть страшное преступление, поэтому очень нервничал, назвался чужим именем и даже показал поддельные документы.

В конце концов полиция установила, что мужчина со своей знакомой решили убить гостью, а от тела – избавиться.

Все трое в ночь на 22 ноября вместе употребляли наркотики.

Хладнокровный план

Чтобы не выдать себя, сообщники надели парики и другие средства маскировки и пошли в магазин за уголь и специальное химическое вещество.

Дождавшись темноты, они завернули труп женщины в ковер и вывезли в лес. Там его расчленили, облили бензином и подожгли. Все, что осталось от тела, злоумышленники забрали домой, залили химикатами в ведре, а потом закопали.

Чтобы еще больше запутать следы, женщина, которая может быть причастна к убийству, увезла ребенка жертвы на Закарпатье и от ее имени оставила СМС-сообщение отцу ребенка, чтобы он забрал мальчика. После этого подозреваемая сбежала из Украины.

Что грозит убийцам

Несмотря на попытки избежать наказания, полиция таки задержала 25-летнего мужчину, который уже имел судимость. Его поместили в следственный изолятор.

Молодому человеку уже объявили о подозрении в совершении наркопреступления (6 – 10 лет за решеткой и конфискация имущества) и взяли под стражу, разрешив выйти под залог в 1 094 500 гривен. Кроме того, вскоре ему должны объявить о подозрении в умышленном убийстве. За это предусмотрено наказание в виде 10 – 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

На Киевщине жестоко убили 23-летнюю мать малыша / Фото полиции Закарпатской области

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Кровавое убийство на Дружбы народов

На одной из свалок на бульваре Дружбы Народов в Киеве 18 ноября бездомный нашел сумку с человеческими ногами. Впоследствии правоохранители обнаружили и другие части тела.

Оказалось, что 32-летний уроженец ныне оккупированной Горловки выпивал со знакомым в его квартире и во время конфликта убил мужчину. Чтобы уничтожить доказательства преступления, он расчленил тело жертвы и выбросил на помойку.