Загибла понад 10 днів не виходила на зв'язок і нібито покинула маленького сина. Однак під час розслідування з'ясувалося, що вона стала жертвою моторошного вбивства.

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Приїхала у гості й попрощалася із життям

Молода жінка 23 листопада разом із 2-річною дитиною приїхала у Київ й зупинилася в гостях у знайомих за межами міста.

Згодом саме там правоохоронці провели санкціонований обшук. В квартирі 25-рчного чоловіка знайшли документи убитої, частини тіла та амфетамін.

Підозрюваний намагався приховати страшний злочин, тому дуже нервував, назвався чужим іменем і навіть показав підроблені документи.

Зрештою поліція встановила, що чоловік зі своєю знайомою вирішили вбити гостю, а тіла – позбутися.

Всі троє в ніч проти 22 листопада разом вживали наркотики.

Холоднокровний план

Аби не виказати себе, спільники одягли перуки та інші засоби маскування і пішли в магазин по вугілля та спеціальну хімічну речовину.

Дочекавшись темряви, вони загорнули труп жінки у килим і вивезли в ліс. Там його розчленували, облили бензином та підпалили. Все, що залишилося від тіла, зловмисники забрали додому, залили хімікатами у відрі, а потім закопали.

Аби ще більше заплутати сліди, жінка, яка може бути причетною до вбиства, відвезла дитину жертви на Закарпаття і від її імені залишила СМС-повідомлення батьку дитини, аби він забрав хлопчика. Після цього підозрювана втекла з України.

Що загрожує душогубам

Попри намагання уникнути покарання, поліція таки затримала 25-річного чоловіка, який вже мав судимість. Його помістили до слідчого ізолятора.

Молодику вже оголосили про підозру в скоєнні наркозлочину (6 – 10 років за ґратами та конфіскація майна) й взяли під варту, дозволивши вийти під заставу в 1 094 500 гривень. Крім того, невдовзі йому мають оголосити про підозру в умисному вбивстві. За це передбачено покарання у вигляді 10 – 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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Криваве вбивство на Дружби народів

На одному зі смітників на бульварі Дружби народів у Києві 18 листопада безхатько знайшов сумку з людськими ногами. Згодом правоохоронці виявили й інші частини тіла.

Виявилося, що 32-річний уродженець нині окупованої Горлівки випивав зі знайомим у його квартирі й під час конфлікту убив чоловіка. Аби знищити докази злочину, він розчленував тіло жертви та викинув на смітник.