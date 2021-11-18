Інформацію про страшну знахідку підтвердили у поліції Києва. Там зазначили, що правоохоронці працюють на місці подій і встановлюють всі обставини.

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Поліція встановлює обставини смерті людини та її особу / Фото поліції Києва

Запитань більше ніж відповідей

Поліція Києва написала на своїй сторінці у фейсбуці, що на бульварі Дружби народів вже почали першочергові слідчі дії. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини смерті людини, чиї рештки лежали в смітнику, а також намагаються встановити її особу.

Щоб отримати хоч якісь зачіпки, слідчі оглядають місце події, шукають свідків та вивчають записи з камер відеоспостереження. Крім того, поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.



Бездомний шукав поїсти, коли натрапив на страшну знахідку / Фото "Києва оперативного"

На останки наткнувся безхатько

Як повідомляє телеграм-канал "Типовий Київ", на частини людського тіла у смітнику натрапив бездомний, який шукав там їжу. Спершу він побачив пакет, з якого стирчали ноги. Згодом навколо знайшли й інші фрагменти тіла.



Навколо смітника знайшли кілька фрагментів тіла / Фото "Інформатора"

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Текс публікації поліції Києва:

Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті людини, частини тіла якої виявили у Печерському районі

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці події працюють поліцейські та проводять першочергові слідчі дії.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють ймовірних свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, що розташовані поруч. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб причетних до вбивства.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.