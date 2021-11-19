Начальник поліції Києва Іван Вигівський, розповів, що жертва моторошного вбивства загинула в результаті побутового конфлікту.

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Поліція затримала підозрюваного за кілька годин після виявлення частин тіла / Фото поліції Києва

Трагедія не минулася без алкоголю

Виявилося, що 32-річний підозрюваний випивав у квартирі 42-річного загиблого.

Між чоловіками виник конфлікт, і молодик убив власника оселі.

З його тілом він пробув приблизно добу, а згодом вирішив позбутися доказів злочину.

Для цього він придбав ручну пилу по металу та у ванній кімнаті розчленував тіло і за кілька разів виніс частинами у сміттєвий бак біля сусіднього будинку,

– розповів Вигівський.

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Зрештою затриманому оголосили про підозру в скоєнні умисного вбивства. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.



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Що відомо про підозрюваного

За інформацією в медіа, підозрюваним у жорстокому вбивстві є уродженець нині окупованого міста Горлівка – 32-річний Володимир В.

Вийти на його слід поліції допоміг небайдужий киянин. Він повідомив правоохоронцям, що розшукуваний перебуває у квартирі на вулиці Тростянецькій. Саме там наряд і затримав зловмисника.

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