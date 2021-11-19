Також правоохоронці розповіли деталі операції. За їх словами, вийти на слід імовірного зловмисника вдалося завдяки свідомості одного киянина.

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Пішли по гарячих слідах

За словами поліцейських, приблизно о 23:00 з ними на зв'язок вийшов небайдужий громадянин. Він повідомив, що у багатоповерхівці на вулиці Тростянецькій побачив чоловіка, дуже схожого на того, котрого розшукують.

За вказаною адресою негайно відрядили кілька екіпажів патрульних. Вони з'ясували, що підозрюваний справді перебуває в під'їзді й змогли його затримати. Після цього молодика передали в руки слідчо-оперативній групі.

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Страшна знахідка в сміттєвому баці

Першим на сліди кривавого вбивства натрапив безхатько, який шукав їжу в смітнику. Саме він натрапив на сумку з людськими ногами. Згодом поблизу поліція знайшла й інші частини тіла.

У медіа після резонансної новини з'явилося фото та особисті дані імовірного підозрюваного. Це – Володимир В. 1989 року з нині окупованої Горлівки.