За неофіційною інформацією, його звуть Володимир Володимирович В. Чоловік нібито народився у 1988 році у нині окупованому Росією місті Горлівка Донецької області.

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