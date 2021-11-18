По неофициальной информации, его зовут Владимир Владимирович В. Мужчина якобы родился в 1988 году в ныне оккупированном Россией городе Горловке Донецкой области.

К теме В мусорнике возле "Дружбы народов" обнаружили человеческие останки: кадры с места жуткой находки

Вбивство на бульварі Дружби народів, у Києві розчленували людину, тіло викинули в смітник, поліція затримала підозрюваногоМужчина, подозреваемый в расчленении человека / Фото с телеграмм-канала "Киев Info"

Ужас в центре столицы

  • Расчлененное тело человека обнаружили в Печерском районе столицы 18 ноября.
  • Бездомный наткнулся на него в мусорнике, где пытался найти еду. Сначала он наткнулся на ногу человека.
  • Впоследствии прибывшие на место происшествия правоохранители нашли другие части тела, включая туловище.
  • Они начали штурм одной из квартир после информации от свидетелей о подозрительном мужчине, который выбрасывал мусор в черных пакетах.