По неофициальной информации, его зовут Владимир Владимирович В. Мужчина якобы родился в 1988 году в ныне оккупированном Россией городе Горловке Донецкой области.
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Мужчина, подозреваемый в расчленении человека / Фото с телеграмм-канала "Киев Info"
Ужас в центре столицы
- Расчлененное тело человека обнаружили в Печерском районе столицы 18 ноября.
- Бездомный наткнулся на него в мусорнике, где пытался найти еду. Сначала он наткнулся на ногу человека.
- Впоследствии прибывшие на место происшествия правоохранители нашли другие части тела, включая туловище.
- Они начали штурм одной из квартир после информации от свидетелей о подозрительном мужчине, который выбрасывал мусор в черных пакетах.