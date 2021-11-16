Інцидент стався 13 травня у власній квартирі зловмисника. Чоловік намагався втекти, однак поліцейським вдалося його затримати.

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Бив по голові

Чоловік наніс численні удари матері по голові, заподіявши їй смерть. Тоді намагався приховати злочин і за допомогою пилки розчленував її тіло. Окремі частини тіла він порозкидав поза межами квартири.

Надалі чоловік намагався втекти, однак його затримали працівники поліції на території Київської області.

Прокуратура вимагає лікування

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб довести провину чоловіка в умисному вбивстві. Проте, результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що він за своїм психічним станом не міг усвідомлювати своїх дій.

За висновками лікарів, наразі психічний стан зловмисника не змінився. Тому він потребує примусового лікування й госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.



Прокуратура скерувала до суду клопотання щодо примусового лікування. Його розглядатиме Подільський районний суд.