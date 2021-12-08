Її малюку на момент загибелі було тільки 2 роки. Жінка зателефонувала на 102 приблизно о 4 ночі. Проте невідомо, скільки часу вона лежала травмована під домом.

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Сусіди вважали зразковими батьками

Vgorode пише, що у квартирі справді виявили вбитим маленького хлопчика. Поряд лежало ймовірне знаряддя вбивства – пояс від халата.

Цій жінці 36 років і вона жителькою Харкова. Вона не судима, у декреті й нібито мала сімейні проблеми. Також відомо, що сина вона виховувала сама, а жила зі своїм батьком.

Вбила немовля та вистрибнула у вікно
Вікно, де вона вистрибнула / Фото Прокура Харківщини

Проте Суспільне це заперечує, мовляв, батько таки жив із сім’єю. Це підтверджують, зокрема, коментарів мешканців дому, де це трапилося.

Вбила немовля та вистрибнула у вікно

Зразкові батьки, зразкова пара. Вона народила пізно, дитина була бажана, вона билась над нею, як пташка. Це немислимо,
– сказала сусідка.

Зараз жінка перебуває в реанімаційному відділені лікарні. Прокурори чекають, поки лікарі дадуть згоду на допит.

Вбила немовля та вистрибнула у вікно
Квартира, де це трапилося / Фото Прокура Харківщини

Як її можуть покарати

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо вину жінки зможуть довести в суді, вона відправиться до в'язниці на строк до 15 років.

Інше вбивство дитини

16 листопада повідомили про жахливу подію на Дніпропетровщині. Там викликали швидку до 4-річної дівчинки, яка вже померла. По приїзду медики встановили, що причиною загибелі було сильне побиття.

Дитина лежала в ліжку, а тіло було вкрите гематомами. Згодом виявилося, що її батько заперечує свою провину. Проте його все ж затримали для встановлення обставин.