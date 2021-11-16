Управлял авто и брился: в Харькове сняли водителя, не теряющего время в пробках

На дорогах Харькова заметили водителя, который успевал не только управлять автомобилем, но и брить лицо. При этом он успел закончить бритье еще до того, как зажегся зеленый сигнал светофора.

Видео местного Юлия Цезаря обнародовали в сети 15 ноября. Его сняли в этот же день утром.

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Добрился и сдул в окно

Запись сделали с помощью авторегистратора. Он был прикреплен на заднем стекле другого автомобиля. Мужчина после бритья сдул волосы с электробритвы в окно.

Как красят губы, ресницы за рулем мы видели. Но чтобы бриться – впервые. Столица резонансных ДТП, и не такое можем себе позволить за рулем,

– отметили в подписи к этому видео.

Стоит заметить, что запись длится всего 19 секунд. Но водитель брился и до того, как подъехал на светофор.

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Другой водитель "мультифункционал"

В Харькове за день до этого также заметили другого неординарного водителя. Он успевал следить за дорогой и одной рукой играть на телефоне.

Однако этот мужчина управлял не своим автомобилем, а маршруткой №49. В этот момент салон был заполнен пассажирами, которые надеялись доехать без приключений.