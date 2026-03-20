Враг ударил по Харькову БпЛА: повреждено учебное заведение

Ударные дроны врага долетели до Харькова этой ночью, 20 марта. В городе прогремели взрывы.

Городской голова Игорь Терехов проинформировал о последствиях атаки. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки

Что известно об обстреле Харькова 20 марта и его последствиях?

В Харькове воздушная тревога началась в 23:20 минувших суток, 19 марта. Ровно в полночь в начале суток 20 числа городской голова Игорь Терехов написал в социальных сетях о взрыве. Говорилось об ударе врага дроном по Шевченковскому району.

Чуть позже он же написал об известных последствиях атаки: попадание было возле учебного заведения – в здании выбиты окна. Информация же о пострадавших пока не поступала.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

