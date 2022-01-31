Выпала с балкона: в Харькове погибла дочь задержанного криминального авторитета

С балкона на 5 этаже многоквартирного дома в Харькове выпала женщина. Местные медиа заявили, что она была дочерью криминального авторитета.

Инцидент произошел 29 января вечером в Основянском районе Харькова. О смерти знакомой сообщил житель Гимназической набережной.

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Умерла дочь криминального авторитета

На месте работали следователи. Они обнаружили тело 33-летней Евгении К. возле жилого дома.

По словам заявителя, женщина была в депрессии из-за своего отца, которого задержали и посадили под стражу в СИЗО. На некоторое время мужчина оставил знакомую наедине, а когда вернулся, то увидел, что она висит на балконе.

Знакомый попытался затащить женщину с балкона в квартиру. Однако она сорвалась и погибла в результате падения.

Мать умершей подтвердила, что в последнее время ее дочь была в подавленном настроении. Она якобы часто говорила о самоубийстве.

Задержание "Гончарика"

Местные журналисты со ссылкой и источники в правоохранительных органах заявили, что отцом погибшей является известный в Харькове криминальный авторитет Михаил Гончаренко. Его также знают как "Гончарика".

Работники Службы безопасности Украины задержали его в центре Харькова 17 января. Криминального авторитета обвиняют в вымогательстве 250 тысяч долларов долга, которого не было, у директора компании. В случае отказа шантажист угрожал расправой.



Криминального авторитета задержали в Харькове во время получения денег / Фото СБУ

Злоумышленника поймали с поличным возле ресторана на проспекте Науки. Шантажист как раз получил 150 тысяч долларов от пострадавшего.

По факту вымогательства открыли уголовное производство, злоумышленнику грозит до 12 лет за решеткой. Дзержинский райсуд Харькова постановил держать мужчину под стражей.

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