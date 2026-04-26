Кроме стрельбы в метро, в Харькове произошел еще один инцидент – взорвалась граната

В Салтовском районе Харькова 26 апреля произошел взрыв вблизи магазина. На месте происшествия правоохранители обнаружили запал от гранаты.

На данный момент полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства инцидента и разыскивает причастных лиц.

Что известно о взрыве?

Инцидент произошел 26 апреля около 19:15 на улице Тракторостроителей в Салтовском районе Харькова. В полицию поступило сообщение о взрыве возле одного из магазинов.

На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа, которая провела осмотр территории. Правоохранители зафиксировали повреждения стеклянных дверей на входе в подвальное помещение супермаркета.

Повреждения в результате взрыва / Фото Нацполиция

По предварительным данным, на месте взрыва обнаружили и изъяли запал от гранаты. Сейчас эксперты работают над установлением типа взрывного устройства и всех обстоятельств его применения. В то же время в полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Информацию о происшествии внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить лиц, причастных к взрыву, а также мотивы совершения правонарушения. Полиция не исключает ни одной из версий и призывает граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании.

В тот же день в Харькове произошла стрельба

Чрезвычайное происшествие произошло 26 апреля около 21:10 в харьковском метрополитене на станции "Исторический музей". По данным правоохранителей, 20-летний мужчина внезапно произвел выстрел вверх. Выяснилось, что он использовал стартовый пистолет, а на момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате стрельбы никто из пассажиров не пострадал. Несмотря на это, инцидент вызвал беспокойство среди людей, которые находились на станции. Правоохранители оперативно отреагировали и задержали молодого человека на месте.

Нарушителя доставили в комнату полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Ему инкриминируют хулиганство. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все детали инцидента.