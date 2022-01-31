Задушила собственного ребенка и спрятала в пакете: на Харьковщине задержали 18-летнюю мать
Источник:полиция Харьковской области
Жительница села Безруки в Харьковской области родила дома ребенка. Вскоре после родов женщина убила ребенка и спрятала в пакете.
Ужасную находку на частной территории возле дома обнаружила свекровь женщины 28 января. Она сразу позвонила в полицию.
К теме Убила младенца и бросила в туалет: ужасное преступление на Харьковщине – видео с допроса
Матери объявили подозрение
На месте работали следователи, которые осмотрели домовладение и изъяли доказательства. Правоохранители установили, что роженица не обращалась к врачам.
Беременность и роды проходили дома, принимал 25-летний муж жительницы Харьковщины. 25 января, через несколько дней после рождения, 18-летняя мать задушила дочь и спрятала тело.
Мужу она заявила, что отдала ребенка соцслужбам. В семье остался 2-летний малыш.
Во время допроса молодая мать рассказала обстоятельства страшного поступка: смотрите видео
Меру пресечения будут обжаловать
Женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве и задержали. За совершенное, ей грозит до 15 лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.
Дзержинский райсуд Харьковщины 30 января избрал подозреваемой меру пресечения. 18-летнюю девушку посадили под домашний арест.
Работники Харьковской прокуратуры решили, что это слишком мягкое решение, учитывая убийство младенца. Следовательно, меру пресечения будут обжаловать в апелляционном суде.