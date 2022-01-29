Впоследствии появилось видео, где злоумышленницу допрашивают. Она рассказала, что убила ребенка, лишив его возможности дышать.

Другой кошмар Заморозила в холодильнике: на Ровненщине женщина убила новорожденного ребенка

Полицейские рассказали жуткие детали

Следователи выяснили, что жительница села Безруки не обращалась к врачам, а родила ребенка дома 23 января. Роды принимал ее 25-летний муж и все прошло успешно. Однако уже через 2 дня роженица убила младенца.

Мужу же она сказала, что отдала его социальным службам. Однако ее свекровь обнаружила страшную находку. Она обратилась в полицию 28 января примерно в 11:30.

Свой поступок злоумышленница не объяснила. Теперь ее будут судить по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает от 15 лет заключения.

Что было на записи

Видео разговора с 18-летней горе-матерью обнародовали в телеграме Netipichnyi_Kharkov на следующий день. Там сообщили, что убитого младенца она выбросила в яму с нечистотами во дворе.

Я закрыла ему рот и нос. Он не плакал. Он мгновенно затих и все…

– сказала девушка.

Следует отметить, что на записи женщина держала в руках другого маленького ребенка. В полиции отметили, что у подозреваемой действительно есть второй ребенок, которому нет и 2 лет.

Девушка рассказывает об ужасном поступке: смотрите видео

Другое событие в регионе

8 декабря сообщили, что жительница Харьковщины совершила похожее жуткое преступление. Она задушила маленького сына поясом от халата. После этого она пошла к окну и выбросилась из него.

Однако молодая женщина чудом выжила. Поэтому еще несколько часов лежала с несколькими переломами под домом. Когда под утро ее увидел прохожий, сразу приехали правоохранители.