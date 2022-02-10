Рятувальники у Харкові намагаються загасити масштабну пожежу

У Харкові на вулиці Георгіївсьеій, 27 триває пожежа. Рятувальники намагаються загасити вогонь

Пожежа виникла вранці 10 лютого. За попередньою інформацією загорівся двоповерховий будинок, в якому розміщені офіси.

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Наразі немає деталей інциденту. У ДСНС Харківської області опіцяють пізніше розповісти деталі.

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