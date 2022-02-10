Рятувальники у Харкові намагаються загасити масштабну пожежу
10 лютого 2022 , 10:47Читать новость на русском
Джерело:"ХС.Харків"
У Харкові на вулиці Георгіївсьеій, 27 триває пожежа. Рятувальники намагаються загасити вогонь
Пожежа виникла вранці 10 лютого. За попередньою інформацією загорівся двоповерховий будинок, в якому розміщені офіси.
До теми Пожежа в пансіонаті "Золотий час" у Харкові: встановили нові обставини трагедії
Наразі немає деталей інциденту. У ДСНС Харківської області опіцяють пізніше розповісти деталі.
У Харкові горять офіси: дивіться відео
У Харкові загорівся дах будівлі: дивіться відео
Рятувальники гасять пожежу: дивіться відео