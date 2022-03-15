Вибиті вікна та зруйновані будівлі: відео наслідків нічних обстрілів Харкова
15 березня 2022 , 08:19Читать новость на русском
Російські терористи продовжують обстрілювати Харків. Уночі проти 15 березня місто зазнало нових руйнувань.
Відео з наслідками бомбардувань опублікували очевидці. На кадрах видно, що вікна у будівель повністю вибиті.
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Без вікон залишилися й магазини. На тротуарах лежить велика кількість уламків. Будівля магазину "Фокстрот" зруйнована вщент.
Дивіться відео наслідків обстрілів Харкова:
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Зауважимо, пізно ввечері 14 березня в місті спалахнула пожежа в районі Центрального ринку. Згодом, за словами очевидців, пролунала серія вибухів. У той час в Харкові була оголошена повітряна тривога.