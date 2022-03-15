Видео с последствиями бомбардировок опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что окна у зданий полностью выбиты.

Важно Харьков держит оборону под бешеным натиском врага: уничтожено 600 домов – фото разрушений

Без окон остались и магазины. На тротуарах лежит большое количество обломков. Здание магазина "Фокстрот" разрушено до основания.

Смотрите видео последствий обстрелов Харькова:

Рашисты обстреляли улицы Харькова: видео

Отметим, поздно вечером 14 марта в городе вспыхнул пожар в районе Центрального рынка. Впоследствии, по словам очевидцев, прогремела серия взрывов. В то время в Харькове была объявлена воздушная тревога.