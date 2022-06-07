Китай почав будівництво секретної військової бази в Камбоджі, – WP

Китай таємно будує військово-морську базу у Камбоджі його зможуть використовувати лише військові КНР. При цьому обидві країни заперечують проведення будівництва.

Про це заявили американські чиновники на правах анонімності. За їхніми словами, військова база будується на північній частині камбоджійської військово-морської бази Реам у Сіамській затоці.

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Військова база Китаю в Камбоджі

За словами чиновників, створення китайської військово-морської бази в Камбоджі – це частина стратегії Пекіна щодо створення мережі військових об’єктів у всьому світі для підтримки його прагнень стати великою державою.

Єдиною іншою іноземною військовою базою Китаю зараз є військово-морський об’єкт у східноафриканській країні Джібуті. Нова база дозволить приймати великі військово-морські судна на захід від Південно-Китайського моря. Це буде важливим елементом амбіцій Китаю щодо розширення свого впливу в регіоні та посилило б його присутність поблизу ключових морських шляхів Південно-Східної Азії.

Ми оцінюємо, що Індо-Тихоокеанський регіон є важливою частиною для китайських лідерів, які вважають його законною та історичною сферою впливу Китаю. Вони розглядають збільшення впливу Китаю як частину глобальної тенденції до багатополярного світу, де великі держави рішучіше відстоюють свої інтереси,

– пояснило анонімне джерело.

Пекін, за словами чиновника, робить ставку на те, що країни в регіоні не можуть протидіяти основним інтересам Китаю, і за допомогою поєднання примусу, покарань і спонукань у дипломатичній, економічній та військовій сферах вважає, що може змусити їх поступитися.

Фундамент бази планують закласти 9 червня, на офіційних заходах буде присутній посол Китаю в Камбоджі.

Позиція Китаю та Камбоджі

Пекін і Пномпень спростували цю інформацію, а прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен засудив її як "фейкові новини". Речник міністерства оборони Китаю також назвав цю інформацію "чутками", і сказав, що Китай лише допомагав військовим навчанням і матеріально-технічним обладнанням.

Проте на вихідних (4 – 5 червня) анонімний китайський чиновник у Пекіні підтвердив The Washington Post, що "частина бази" буде використовуватися "китайськими військовими". Чиновник заперечив, що це було "виключно" для використання військовими, заявивши, що вчені також будуть використовувати цей об’єкт. Чиновник додав, що китайці не беруть участь у будь-якій діяльності на камбоджійській частині бази.

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