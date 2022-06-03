Потужні економічні санкції руйнують економіку країни-агресорки. Тому Росія вирішила тиснути на Китай, щоб отримати допомогу.

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Реакція Китаю на тиск Росії

ЗМІ дізнались, що Росія щонайменше два рази вчиняла тиск на Китай. Хотіла, щоб КНР запропонувала їй нові форми економічної підтримки. Але проти санкцій Заходу в Китаї вирішили краще не йти, тому відмовились допомагати Росії в цьому питанні.

Джерела з Китаю повідомили пресі, що офіційні особи Росії ставили все більш наполегливі прохання про посилення підтримки. Обговорення з Пекіном цього питання тривало останніми тижнями.

За кілька тижнів до початку повномасштабної війни в Україні Китай заявляв про "безмежне" партнерство з Росією. Тепер та вчепилась у ці слова й змушувала Китай виправдовувати їх.

Китай підтримує Україну

Китайська сторона ж чітко дала зрозуміти свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо санкцій проти Росії. Там розуміють, в якому складному становищі перебуває Москва. Але ж Китай дбає в першу чергу про свої інтереси, тому не може ігнорувати власну ситуацію в цьому діалозі.

Росія ж в своїх запитах про підтримку хотіла збереження "торговельних зобов'язань", які країни підписали до вторгнення 24 лютого в Україну. Також просили про фінансову та технологічну підтримку, яка зараз санкціонована США та іншими країнами.

Офіційні особи США та Китаю розповіли, що Пекін не очікував, що російсько-українська війна триватиме 4 місяці. Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам вигадати способи допомогти Росії фінансово, щоб не порушувати санкцій.

На думку чиновника США, для Росії навіть цього буде мало. При цьому Китай намагався знайти "інші можливості" дипломатичним шляхом та за допомогою спільних військових навчань, щоб підтримати Росію.

В якій ситуації опинився Китай через війну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, що думає про роль Китаю та його теперішню ситуацію через війну Росії проти України. За його словами, зараз Китай дотримується нейтралітету – не стає ні на бік України, ні на бік Росії. Він вичікує. Україна ж підтримує зв'язок з Китаєм, але наразі немає жодних сигналів про те, що китайська влада готова зайняти чиюсь позицію.

Довгоочікуване ембарго на російську нафту країни Європейського Союзу нарешті погодилися запровадити в шостому пакеті санкцій. Після того, як обмеження стануть чинними, найбільшим покупцем нафти з Росії стане Азія, зокрема Китай. Михайло Подоляк вважає, що Москва навряд чи зможе продавати нафту в тих обсягах, що й до ЄС.

Ще одним свідченням, що Китай не надто хоче підтримувати Росію є те, що країна заборонила російським компаніям, які мають у своєму парку літаки Boeing та Airbus, зареєстрованих у двох юрисдикціях, літати на них у своєму повітряному просторі.

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