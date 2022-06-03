Мощные экономические санкции разрушают экономику страны-агрессорки. Поэтому Россия решила оказывать давление на Китай, чтобы получить помощь.

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Реакция Китая на давление России

СМИ узнали, что Россия, по меньшей мере, два раза оказывала давление на Китай. Хотела, чтобы КНР предложила ей новые формы экономической поддержки. Но против санкций Запада в Китае решили лучше не идти, потому отказались помогать России в этом вопросе.

Источники из Китая сообщили в прессе, что официальные лица России ставили все более настойчивые просьбы об усилении поддержки. Обсуждение с Пекином по этому вопросу продолжалось в последние недели.

За несколько недель до начала полномасштабной войны в Украине Китай заявлял о "безграничном" партнерстве с Россией. Теперь она вцепилась в эти слова и заставляла Китай оправдывать их.

Китай поддерживает Украину

Китайская сторона же четко дала понять свою позицию по ситуации в Украине и санкциям против России. Там понимают, в каком сложном положении находится Москва. Но ведь Китай заботится в первую очередь о своих интересах, потому не может игнорировать собственную ситуацию в этом диалоге.

Россия же в своих запросах о поддержке хотела сохранения "торговых обязательств", которые подписали страны до вторжения 24 февраля в Украину. Также просили о финансовой и технологической поддержке, санкционированной сейчас США и другими странами.

Официальные лица США и Китая рассказали, что Пекин не ожидал, что российско-украинская война будет длиться 4 месяца. Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, чтобы не нарушать санкции.

По мнению чиновника США, для России этого даже будет мало. При этом Китай пытался найти другие возможности дипломатическим путем и с помощью совместных военных учений, чтобы поддержать Россию.

В какой ситуации оказался Китай из-за войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что думает о роли Китая и его нынешней ситуации из-за войны России против Украины. По его словам, сейчас Китай придерживается нейтралитета – не становится ни на сторону Украины, ни на сторону России. Он выжидает. Украина же поддерживает связь с Китаем, но пока нет никаких сигналов о том, что китайские власти готовы занять чью-либо позицию.

Долгожданное эмбарго на российскую нефть страны Европейского Союза наконец-то согласились ввести в шестом пакете санкций. После того, как ограничения вступят в силу, крупнейшим покупателем нефти из России станет Азия, в том числе Китай. Михаил Подоляк считает, что Москва вряд ли сможет продавать нефть в объемах, что и в ЕС.

Еще одним свидетельством, что Китай не слишком хочет поддерживать Россию, является то, что страна запретила российским компаниям , имеющим в своем парке самолеты Boeing и Airbus, зарегистрированные в двух юрисдикциях, летать на них в своем воздушном пространстве.

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