Китай начал строительство секретной военной базы в Камбодже, - WP

Китай тайно строит военно-морскую базу в Камбодже и его смогут использовать только военные КНР. При этом обе страны отрицают проведение строительства.

Об этом заявили американские чиновники на правах анонимности. По их словам, военная база строится на северной части камбоджийской военно-морской базы Реам в Сиамском заливе.

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Военная база Китая в Камбодже

По словам чиновников, создание китайской военно-морской базы в Камбодже – это часть стратегии Пекина по созданию сети военных объектов по всему миру для поддержания его стремлений стать великим государством.

Единственной другой иностранной военной базой Китая сейчас военно-морской объект в восточноафриканской стране Джибути. Новая база позволит принимать крупные военно-морские суда к западу от Южно-Китайского моря. Это будет важным элементом амбиций Китая по расширению своего влияния в регионе и усилило бы его присутствие вблизи ключевых морских путей Юго-Восточной Азии.

Мы оцениваем, что Индо-Тихоокеанский регион является важной частью для китайских лидеров, считающих его законной и исторической сферой влияния Китая. Они рассматривают увеличение влияния Китая как часть глобальной тенденции к многополярному миру, где великие государства решительнее отстаивают свои интересы.

– объяснил анонимный источник.

Пекин, по словам чиновника, делает ставку на то, что страны в регионе не могут противодействовать основным интересам Китая и посредством сочетания принуждения, наказаний и побуждений в дипломатической, экономической и военной сферах считает, что может заставить их уступить.

Фундамент базы планируется заложить 9 июня, на официальных мероприятиях будет присутствовать посол Китая в Камбодже.

Позиция Китая и Камбоджи

Пекин и Пномпень опровергли эту информацию, а премьер-министр Камбоджи Хун Сен осудил ее как "фейковые новости". Представитель министерства обороны Китая также назвал эту информацию "слухами", и сказал, что Китай лишь помогал военным учениям и материально-техническим оборудованием.

Однако в выходные (4 – 5 июня) анонимный китайский чиновник в Пекине подтвердил The Washington Post, что "часть базы" будет использоваться "китайскими военными". Чиновник возразил, что это было "исключительно" для использования военными, заявив, что ученые также будут использовать этот объект. Чиновник добавил, что китайцы не участвуют в какой-либо деятельности на камбоджийской части базы.

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