У Києві невідомі підпалили будову Центру допомоги онкохворим дітям, – Притула

У Києві працівниці благодійного фонду "Запорука" будують Центр допомоги онкохворим дітям "Дача". Однак люди, які мають особняки у цьому районі, проти такого сусідства.

Вони намагаються усіма способами зупинити будівництво. Кілька днів тому невідомі особи підпалили будову цього реабілітаційного центру. Про це на своєму ютуб-каналі повідомив волонтер Сергій Притула.

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Сусіди проти будівництва центру

Працівниці благодійного фонду "Запорука" знайшли спонсорів, зусиллями яких вдалося назбирати грошей, на які купили землю, замовили проєкт і почали будівництво власного великого реабілітаційного центру для онкохворих дітей.

Водночас жінки зіткнулися з тотальною ненавистю з боку сусідів, які намагалися в юридичний спосіб "викорчувати" це будівництво і навіть подекуди з наносили матеріальну шкоду.

Ніхто з них точно не зрадів і ніхто не сказав: "давайте ми вам допоможено, аби швидше це відкрилося". Зібралися усі натовпом, щоб розказати нам про те, як це погано і як ми точно маємо бути десь, де свіже повітря у лісі, подалі від них.



Бо тут виявляється літаки літають і тут буде погано. Їм добре, а дітям хворим буде тут погано. Що їхні діти не мають бачити наших дітей. Сусід з іншої сторони дуже боїться, що обіцяє туї посадити високі, бо не хоче з вікна бачити цих дітей. Він так мріяв у спокої жити, а тут таке виявляється.



Інший сусід болгаркою ворота порізав. Він все хоче з нами воювати, бо каже незаконно, щоб онкохворі діти жили зі здоровими людьми, каже вони мають жити десь далеко.



Бо він будував будинок, а тут його вікна виходять, а тут діти "за крок від смерті" і взагалі воду забруднюють і ауру зіпсують, і взагалі цінність нерухомості у цьому районі впаде через таке сусідство. І така партизанська війна вже триває 2 рік,

– кажуть працівниці благодійного фонду "Запорука"

На цього чоловіка з болгаркою написали заяву у поліцію. Однак дільничі не побачили у його діях складу злочину.

Центр для онкохворих дітей підпалили

Кілька днів тому будову реабілітаційного центру для онкохворих дітей "Дача" – підпалили. Підпал стався у вечері близько 23:30. У цей момент у приміщенні перебували 3 людей.

Власники центру написали ще одну заяву, тепер про підозру у підпалі.

За словами Сергія Притули, земельні ділянки під забудову колись у цьому районі роздавали по лінії МВС. Саме тому велика кількість людей, які там проживають, так чи інакше пов'язані з Міністреством внітрішніх справ.

Я зайвої ілюзії щодо цієї справи не створюю. Давайте відверто, хто міг вчитнити підпал? Один із сусідів, до речі, наполягає на тому, що це будівельники кинули "бичок" від цигарки і саме від нього все запалало. Але криміналісти сказали, що все ж таки це підпал,

– наголосив волонтер.



Центр допомоги онкохворим дітям "Дача" підпалили / Скриншот з відео Сергія Притули

Організовують відеоспостереження

Він додав, що зараз силами небадужих спонсорів організовується система відеоспостереження по всьому периметру реабілітаційного центру. Це робиться для того, щоб унеможливи подібні інциденти у подальшому.

Насамкінець Сергій звернувся до сусідів реабілітаційного центру, зазначивши, що тепер його безпека у їхніх інтересах.

З частиною із вас вже були проведені ознайомчо-профілактичні бесіди. А тим, кому не дійшло, повідомляю: відтепер цей центр знаходиться під захистом. Сподіваюсь на розуміння та співпрацю, можете навіть закласти того, хто вчинив підпал,

– підсумував Притула.