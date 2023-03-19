Залишила в тілі 7-річної дитини відрізок серветки: лікарці з Київщини повідомили про підозру

У Київській області повідомили про підозру лікарці, яка залишила у тілі маленького хлопчика сторонній предмет. Аби видалити відрізок серветки, медикам довелося провести дитині ще одну операцію.

Лікарці повідомили про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов'язків.

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За даними слідства, 7-річному хлопчику в хірургічному відділенні однієї з лікарень Київщини провели операцію. Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили сина до "Охматдиту".

Там йому проведено повторне оперативне втручання під час якого медичний персонал дістав з тіла дитини відрізок серветки, залишеної після попередньої операції,

– розповіли в обласній прокуратурі.

Тепер підозрюваній лікарці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або до трьох років в'язниці, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Пацієнти на Тернопільщині масово втратили зір через лікарів

У Чорткові на Тернопільщині 16 лютого 22 пацієнти пройшли процедури в міській лікарні. Маніпуляції мали на меті поліпшити зір, але зрештою лікарська недбалість призвела до його повної втрати. Про це 24 Каналу розповіла журналістка "Наші гроші. Львів" Катерина Родак.

У більшості пацієнтів попередньо була діагностована ретинопатія – захворювання сітківки ока, яке призводить до погіршення зору. Людям призначили ін'єкції в око. Подібні процедури проходили й до 16 лютого, але саме в цю дату лікарі вирішили використати несертифікований препарат "Алтузан".

Наразі триває розслідування, а деякі родичі постраждалих налаштовані подати на лікарів до суду.