На Київщині підозрюваний у замаху лікар вкрай жорстко вбив чоловіка ножем: відео

38-річний уродженець Луганської області, який працював лікарем у Володарській лікарні, без якихось на це мотивів напав на перехожого та вбив його. На момент скоєння злочину чоловік перебував під слідством за аналогічний напад на людину.

Як стверджують слідчі, злочин житель Білоцерківського району скоїв 8 липня близько 22:45. Він напав на чоловіка, коли той повертався додому по Таращанському мосту, та завдав йому численні поранення.

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Про подію правоохоронці дізналися від водія машини, який побачив скривавленого чоловіка, який лежить на проїзній частині. Автовласник не зупинився та не намагався надати потерпілому допомогу, а лише подзвонив до поліції.

Не перебував під вартою після замаху на вбивство



48-річного жителя Київщини врятувати не змогли / Фото поліції Київської області

Потерпілого у критичному стані довезли до лікарні, але під час реанімації він помер.

Слідчі, які працювали на місці нападу, досить швидко встановили особу нападника. Ним виявився 38-річний чоловік, який є фігурантом кримінального провадження щодо аналогічного злочину.

За даними правоохоронців, підозрюваний у вбивстві є обвинуваченим у справі про напад на людину та нанесення понад 40 ударів викруткою.

Тоді потерпілого врятували, а лікарю інкримінували замах на вбивство. Однак суд під варту його не посадив, через що у зловмисника й була можливість скоїти другий злочин.

Наразі затриманому інкримінують умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів. Відтепер фігуранту справ вже обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Дивіться відео про затримання лікаря-вбивці на Київщині: