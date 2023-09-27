Один помер у муках: на Київщині судитимуть жінку, яка відсилала коханим смертельні посилки

На Київщині судитимуть жінку, яка відсилала коханим смертельні посилки. Один з них – помер у муках, ще 5 - ледь не загинули від отруєння талієм.

Це сталося взимку, коли до поліції зателефонував лікар та повідомив, що до медичного закладу Іванківського району доставили 38-річного чоловіка з явними ознаками отруєння талієм. Наразі зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

До теми Моторошна помста за невдалі стосунки: як киянка труїла своїх колишніх "призовим" алкоголем

На Київщині судитимуть жінку, яка відсилала коханим смертельні посилки

Як стало відомо, 14 лютого один з потерпілих отримав повідомлення від невідомого номеру про те, що він брав участь у розіграші і виграв відповідний приз. Через декілька днів чоловік справді отримав пляшку рому, яку став поступово вживати. Через деякий час йому стало зле, і він потрапив до лікарні.

Подібні випадки отруєння зафіксували в лікарні Фастова. У 5 подруг був підтверджений в організмі теж цей вид металу.

Згодом правоохоронці встановили, що відправлення кур’єрською доставкою ядовитих пляшок рому здійснювала жінка. Тоді ж стало відомо, що від отруєння помер чоловік.

Як виявилось, 20 років тому жінка, яка труїла людей, мешкала в Іванківському районі та мала стосунки з померлим чоловіком, але сімейне життя не склалося. Невдалою виявилась спроба створити родину із ще одним потерпілим, який також отримав пляшку з отрутою.

У помешканні 35-річної зловмисниці було виявлено і вилучено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, у яких вона здійснила покупку "подарунків" та докази,

– розповіли у поліції.

Що знайшли у зловмисниці вдома / фото поліції

Тоді поліцейські затримали жінку, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили їй про підозру.

Наразі вже скерували обвинувальний акт до суду. Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Інший подібний випадок

Нагадаємо, що раніше зловмисники підсипали жінкам отруйну речовину у їжу або напої, щоб вкрасти у них гроші та ювелірні прикраси. Банда працювала в різних областях, проте затримати її вдалося на Хмельниччині.

Зловмисники винаймали транспорт в автопрокатах й шукали своїх жертв по всій Україні на курортах, базах відпочинку та розважальних закладах.