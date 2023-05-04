Катувала дітей: на Київщині виховательці світить 10 років в'язниці

На Київщині вихователька катувала дітей. На тілі потерпілих залишилися численні синці та садна. Тепер жінка постане перед судом.

Співробітники Фастівської окружної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний факт. Виховательці загрожує до 10 років за ґратами.

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Виховательку підозрюють у катуванні дітей

За даними слідства, обвинувачена, за домовленістю з опікуном 19 дітей, виконувала обов'язки вихователя за місцем проживання родини. Систематично між жінкою та двома малолітніми дівчатками виникали непорозуміння через те, що вони нібито не дотримувалися встановлених нею правил проживання та не виконували її вказівки. За це вихователька карала дітей "силою".

У січні 2023 року під час чергового конфлікту з дітьми, через неприйнятну, на її погляд, поведінку, вихователька побила лозиною дівчат 11 та 9 років. На тілі потерпілих залишилися множинні синці та садна. Таким чином, вона спричинила дітям фізичний біль, моральні страждання та тілесні ушкодження,

– наголосили у прокуратурі.

Також зазначили, що за клопотанням прокурорів, вихователька вже перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.

Виховательці оголосили підозру за статтею "Катування". Їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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У Києві чоловік побив двох дітей

У парку Партизанської слави, що в Дарницькому районі столиці, 1 травня чоловік напав на дітей, що каталися на скейтах. Невідомий підійшов хлопчиків 2009 та 2010 років народження та почав сварити їх за те, що вони нібито ображають менших.

Після цього чоловік вдарив дітей в обличчя та по тулубу. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження".