Нелюдська жорстокість: на Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку

На Київщині у дитячому будинку зафіксували жорстоку поведінку до дитини. Як виявилось, вихователька катувала 9-річну дівчинку.

Тепер виховательці загрожує позбавлення волі на декілька років. До речі, таке "виховання" у дитячому будинку було не вперше.

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На Київщині вихователька катувала дитину

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, на Фастівщині вихователька дитячого будинку відверто катувала 9-річну дівчинку. На тілі дитини виявили січені рани.

Найгірше те, що такі огидні методи "виховання" у цьому закладі за попередніми даними застосовувались вже не вперше. Усі 19 дітей цього дитячого будинку вилучені і перебувають у лікарні для проведення обстеження, а також з’ясування всіх обставин події,

– зазначив Нєбитов.



Вихователька дитячого будинку катувала дівчинку / фото Андрій Нєбитов

Що загрожує зловмисниці

51-річна вихователька виявилась уродженкою Києва. Її вже затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За побої і знущання з дитини жінці загрожує до 6 років позбавлення волі.

"Закликаю усіх, якщо вам відомі випадки насилля над дітьми, повідомляйте соціальні служби, або органи Національної поліції", – наголосив Нєбитов.

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