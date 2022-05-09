Ключова "скрєпа" для росіян, – Маляр пояснила, чого очікувати від ворога 9 травня

Сучасна Росія як країна побудована навколо міфу про Другу світову війну та перемогу в ній. Відтак 9 травня – чи не головне свято для росіян, що може вплинути й на війну в Україні.

Для всього світу Друга світова війна тривала з 1 вересня 1939 року. І до 2 вересня 1945 року, коли Японія підписала капітуляцію. 8 травня ж відзначають День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. І лише в Росії "своє бачення". Війна для них почалася 22 червня 1941 року, а перемогу відзначають 9 травня. Хоча радянська армія у війну вступила ще в 1939 році, але на стороні нацистської Німеччини. Та в Росії про це воліють не згадувати. А тих, хто про це таки говорить – саджають у тюрми.

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Тож саме 9 травня стало ключовою датою для всієї історії Росії. Зважаючи на таку сакральність цієї дати, у війні проти України в цей день можна очікувати й "вибрики" росіян. Таку думку висловила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

9 травня для Російської Федерації – ледь не ключова "скрєпа", на якій вони будують всю свою міфологію і міфічну героїзацію свого минулого. І до цього дня їм обов'язково потрібно щось показувати своєму населенню, для того, щоб скріплювати впевненість в їх непереможності. Це міф, але вони його постійно підживлюють штучно створеними перемогами,

– зазначила Ганна Маляр.

Вона не відкидає, що в цей день росіяни "будуть намагатися зробити щось псевдогероїчне для поповнення цього міфу". Але зазначила, що така ймовірність зберігається і в решту днів, допоки триває війна Росії проти України.

Тож в Міністерстві оборони України розглядають різні варіанти провокацій та ускладнень, до яких може вдатися Росія в цей день. Українські військові готові до цього. А Міноборони рекомендує мирним мешканцям дотримуватися головного правила під час війни – під час повітряної тривоги ховатися в укриття.

"Ми повинні розуміти, що 9, 10 чи 15 травня – у нас триває гаряча фаза війни. Це означає, що небезпека ракетних ударів зберігається по всій території України. Якщо говорити про наземні наступи, то всі бачать де це відбувається – Південь та Схід", – наголосила Ганна Маляр.

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