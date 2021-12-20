Коли у МОЗ розглянуть питання щодо бустерної вакцинації українців

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що Україна готова до бустерної дози вакцини. Тепер відповіли, коли будуть розглядати питання щодо можливості її запровадження.

Про це мовилося під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусу на території України під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Крім цього, станом на сьогодні епідемічна ситуація з COVID-19 в Україні значно краще, ніж у багатьох європейських країнах.

Тож МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози вже на початку 2022 року. Країна готова до цього як технічно, так і за кількістю вакцин.

У січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу,

– зазначив глава відомства Віктор Ляшко.

Однак є одна умова – щонайменше 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% – двома дозами.

Напередодні головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає також розповів, що бустерні щеплення можуть почати робити не раніше ніж з середини або ж кінця січня 2022 року.

Що таке бустерна вакцинація Бустерну дозу можуть потребувати всі люди, які пройшли вакцинацію, у яких після певного часу знизиться імунна відповідь до коронавірусу. Її вводять через пів року після вакцинації, тоді як додаткову дозу – через 28 днів.

До слова, Віктор Ляшко також нагадав, що в Україні була вже розпочали вакцинацію додатковими дозами для людей з важкими супутніми хворобами.

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